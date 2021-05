Une visite au FC Bruges, l’Antwerp sur les rangs: Balikwisha suscite l’intérêt et va rapporter gros au Standard

Les informations divulguées dans nos éditions de jeudi matin et sur nos réseaux sociaux sont confirmées : avec l’accord du Standard, Michel-Ange Balikwisha s’est bel et bien rendu à Bruges dimanche dernier, en compagnie de deux de ses représentants et de sa petite amie. Au programme, visite du centre d’entraînement et discussion avec Philippe Clement, l’entraîneur du Club, qui a fait comprendre à Balikwisha qu’il comptait énormément sur lui et qu’il entrait à 100 % dans ses plans pour la saison 2021-2022.

En besoin de liquidités, le Standard est enclin à laisser filer son jeune joueur, d’autant que l’indemnité de transfert pourrait lui rapporter une somme comprise entre 6 et 7 millions d’euros. C’est que Mickey Balikwisha fait aussi l’objet d’autres sollicitations. En Belgique, c’est l’Antwerp, qui s’inscrit désormais comme le grand rival de Bruges dans le nord du pays, qui s’est manifesté, tandis qu’à l’étranger, un contact a été établi avec le FC Cologne, proche d’un retour en D2 allemande. Autant dire que celui qui a inscrit cette saison 9 buts ne poussera pas cette piste plus loin, ne voyant pas dans l’intérêt de Cologne l’occasion d’effectuer un pas en avant.

S’il profite de quelques jours de repos avant de préparer le début des qualifications pour l’Euro 2023 Espoirs, U21, le 4 juin au Kazakhstan, Balikwisha, qui sait qu’il ne restera pas en bord de Meuse, n’est pas pressé. Parce que si le FC Bruges en a fait sa priorité et a trouvé un terrain d’entente avec le Standard, le club champion de Belgique doit encore lui formuler une offre en bonne et due forme. Ce qui laisse le temps à d’autres clubs étrangers de se mettre sur les rangs avant que l’intéresse, qui quittera Liège, n’opère un choix quant à sa prochaine destination.