Contacts rapprochés: «Le Codeco a décidé de rendre leur responsabilité aux gens»

Selon le projet d’arrêté ministériel de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, il n’y aura à partir du 9 juin plus de limitation aux contacts «physiques» entre personnes, une perspective qui fait réagir l’infectiologue Erika Vlieghe, écrivent samedi les journaux flamands Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Standaard et Het Belang van Limburg. «Nous n’avons jamais recommandé cela», indique-t-elle. La ministre a défendu son projet samedi, qui devrait rendre les règles «cohérentes et sans ambiguïté» et restituer leur responsabilité aux citoyennes et citoyens. Lire aussi Les objectifs chiffrés pour déconfiner le 9 juin sont (quasi) atteints

Contre l’avis des experts La règle de limitation des contacts rapprochés, soit la «bulle» et le maintien d’un seul contact rapproché pour six semaines, serait en passe de filer à la poubelle, pour être remplacée par «la règle de 4», explique-t-on au cabinet de la ministre Verlinden. Il sera de toute façon autorisé d’aller par exemple au cinéma en groupes de 4. Les mesures préventives telles que la distanciation physique et le port du masque restent recommandées.

Erika Vlieghe, présidente du GEMS, tient en tout cas à souligner que cet élément «n’était pas dans notre avis».