Marc Wilmots optimiste concernant Eden Hazard: «Il va réaliser un grand Euro!»

Et l’ancien sélectionneur de la Belgique, aujourd’hui à la recherche d’un nouveau défi, est également convaincu que l’ancien joueur de Lille et de Chelsea abordera sereinement la compétition, et ce malgré les derniers mois pesants et tumultueux qu’il vient de vivre. « Eden a 30 ans maintenant. Qu’est-ce que tu veux qu’il lui arrive ? Une crise de confiance ? Après tout ce qu’il a dû endurer comme critiques à Madrid, je ne le pense pas. Un transfert en tête ? Même pas ! Il va peut-être partir s’il le juge bon pour lui. Et qui sait si sa troisième année au Real ne sera pas la bonne, aussi ! Zinédine Zidane l’a en tout cas très bien managé pour qu’il arrive en forme à l’Euro. Et je vais vous dire que même si Eden devait manquer l’Euro ou passer à travers – ce que je ne crois pas dans les deux cas – la Belgique serait parée à son poste. Vous avez vu ce qu’il y a derrière comme qualités : son frère Thorgan, Doku, Trossard et bien entendu Mertens qui peut reprendre le rôle. »