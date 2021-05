Manuel Neuer ne pense pas encore à arrêter avec la Mannschaft: «Je prends toujours du plaisir à jouer pour l’équipe nationale»

Manuel Neuer, 35 ans, ne pense pas encore à mettre un terme à sa carrière internationale avec l’Allemagne. Le gardien du Bayern Munich et de la Mannschaft l’a déclaré samedi en conférence de presse, à Seefeld (Autriche), où l’Allemagne prépare l’Euro.

« Je n’ai pas l’intention de mettre fin à ma carrière internationale », a déclaré Neuer. « Je m’amuse et je prends toujours du plaisir à jouer pour l’équipe nationale, cela me rend fier et je suis heureux de porter le maillot aussi à l’avenir, si je me sens bien. »

Après l’Euro, le sélectionneur Joachim Löw cèdera sa place à Hansi Flick, qui a entrainé le Bayern ces deux dernières saisons. « Tout le monde sait que j’ai une très bonne relation avec Hansi Flick », a indiqué le gardien, ajoutant que l’équipe veut offrir à Löw « un grand cadeau d’adieu » durant l’Euro.