Bruxelles: 300 fêtards dans le parc de Forest vendredi soir

Environ 300 personnes ont été dispersés par la police vendredi soir alors qu’elles faisaient la fête dans le parc de Forest, a indiqué samedi Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles), confirmant ainsi une information donnée par le quotidien Het Laatste Nieuws. Il n’y a pas eu d’incident. Aucun procès-verbal (PV) n’a été rédigé.

Une personne a appelé vers 22h20 la police pour signaler la tenue d’un rassemblement festif avec de la musique. Le port du masque et la distanciation sociale n’étaient que peu respectés.

Des policiers se sont rendus sur place. Ils ont demandé aux participants de se disperser. «La plupart des personnes ont réagi assez vite», raconte Sarah Frederickx. «Vers 23h00, les deux tiers étaient partis et vers minuit, tout était redevenu calme. Comme tout le monde a obtempéré aux consignes des policiers, on n’a pas donné de PV. Tout s’est déroulé dans le dialogue et dans le calme».