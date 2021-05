Bruxelles: coronasceptiques, anti-masques et soutiens à Jurgen Conings réunis au Bois de la Cambre (photos)

Le rassemblement pour un réinvestissement d’ampleur dans les soins de santé organisé par le mouvement «La santé en lutte» samedi à 15h00 place de l’Albertine à côté de la gare centrale à Bruxelles a été autorisé, ce qui n’est pas le cas des événements European Demonstration for Freedom & Democracy et la Boum 3, prévus à compter de la même heure au bois de la Cambre.

C’est l’absence de garantie au niveau du respect des règles sanitaires qui a motivé le refus d’autoriser les mobilisations au bois de la Cambre, selon la porte-parole du bourgmestre, Wafaa Hammich. «La police a prévu un dispositif, c’est-à-dire du personnel et des moyens, pour encadrer toutes activités qui sont planifiées sur le territoire», a précisé Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.

Des DJ mixent samedi à compter de 16h une programmation pour faire la fête, en live à la radio Vibration, qui sera diffusée sur 107.2FM et entre autres au bois de la Cambre. Un porte-parole du collectif L’Abîme, qui organise La Boum 3, explique vouloir réitérer cette expérience musicale sur les ondes tous les samedis soir afin de permettre à tout un chacun de faire la fête en de multiples endroits jusqu’à retrouver le droit de se rassembler et jusqu’à la réouverture des boîtes de nuit et des festivals.