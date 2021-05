Avion dérouté: manifestation à l’ambassade biélorusse à Bruxelles pour le journaliste Raman Pratasevich

Quelques dizaines de personnes ont manifesté samedi de 15h00 à 16h00, devant l’ambassade biélorusse, située avenue Molière à Ixelles, pour réclamer la libération du journaliste d’opposition Raman Pratasevich et de sa compagne Sofia Sapega, interpellés lors d’un atterrissage forcé d’un avion européen à Minsk dimanche dernier, ainsi que de l’ensemble des prisonniers politiques.

Les manifestants portaient des pancartes avec des messages comme « Liberté pour Pratasevich et Sapega » et « Non aux arrestations abusives ». Des prises de parole ont été organisées.

Lire aussi Avion détourné en Biélorussie: que pouvait faire le pilote de Ryanair? « On estime qu’on doit faire usage de notre liberté pour ceux qui n’en ont pas et il nous apparaît vraiment critique qu’un pays continue d’appliquer la peine de mort en Europe », défend Christophe d’Aloisio, porte-parole de l’ONG d’inspiration chrétienne ACAT Belgique. « Notre organisation milite pour l’abolition totale de la peine de mort, quelles que soient les circonstances. (…) On est convaincus que les déclarations de Raman Pratasevich, comme quoi il est bien traité en prison et qu’il a participé à l’organisation de troubles, ont été obtenues sous la torture, car les choses qu’ils sont en train de lui faire avouer sont passibles de la peine de mort dans le code pénal » biélorusse.