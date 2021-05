Chelsea crée l’exploit contre Manchester City et remporte la 2e Ligue des champions de son histoire (vidéos)

Kevin De Bruyne, sorti blessé en cours de match après un choc avec Antonio Rüdieger, et Manchester City ont été battus par Chelsea dans une finale de Ligue des Champions entièrement anglaise. Samedi au stade du Dragon de Porto, les Blues se sont imposés 0-1 grâce à un but de Kai Havertz à la 42e.

Après avoir dominé la Premier League et remporté la Coupe de la Ligue, City se présentait en favori dans ce qui constituait la première finale de son histoire. De son côté, Chelsea a atteint la finale après avoir limogé Frank Lampard en cours de saison. L’arrivée de Thomas Tuchel a permis aux Blues de retrouver leur assise défensive.

Portés par 16.500 personnes, dont 10.000 fans anglais, les joueurs ont offert une première mi-temps de qualité et rythmée. Le match est parti sur les chapeaux de roue avec une première action chaude pour City et Raheem Sterling (8e), titulaire surprise. Dans la foulée, l’Allemand Timo Werner a manqué une reprise de près, pourtant bien servi par son compatriote Kai Havertz (9e). Werner a encore tenté sa chance coup sur coup, sans toutefois tromper Ederson (14e).

Globalement plus dangereux que son adversaire, Chelsea s’est procuré une nouvelle occasion via l’infatigable et précieux N’Golo Kanté, dont la tête au 2e poteau est passée au-dessus de la lucarne mancunienne (17e). City a répliqué mais Antonio Rüdiger a signé un tacle défensif salvateur afin d’empêcher Phil Foder de tirer (27e).

À la 38e minute, Chelsea a perdu Thiago Silva, visiblement touché aux adducteurs. Le défenseur brésilien, battu avec le PSG par le Bayern en finale de la compétition la saison dernière, a cédé sa place au Danois Andreas Christensen.

La phalange de Tuchel a pris les commandes du match peu avant la pause. Mason Mount a illuminé le stade du Dragon d’un passe tranchante en direction d’Havertz, qui a évité la sortie d’Ederson pour ouvrir le score (1-0, 42e).

Kevin De Bruyne, qui n’a pas affiché son rendement habituel dans le premier acte, est devenu le huitième Belge à disputer une finale de Ligue des Champions. Comme Thibaut Courtois et Toby Alderweireld en 2014 avec l’Atlético Madrid, Yannick Carrasco en 2016 toujours avec les Madrilènes, puis Jan Vertonghen et Alderweireld en 2019 avec Tottenham, le Diable Rouge a échoué sur la dernière marche.

Malheureusement, le maître à jouer des Skyblues est sorti en larmes, et avec un œil au beurre noir apparu en quelques instants à peine, à la 60e minute. Le capitaine de Manchester City est apparu secoué après un contact violent avec le défenseur allemand de Chelsea Antonio Rüdiger, qui a écopé d’un carton jaune. Resté allongé sur la pelouse du stade du Dragon de Porto, le Belge a dû céder sa place à Gabriel Jesus.

À la 73e minute, Chelsea a manqué le break sur un contre aussi rapide que brillant. Mais Chrisitan Pulisic, monté au jeu, a manqué le cadre. Les Londoniens, jusqu’au-boutistes en défense, ont fait le dos rond jusqu’au coup de sifflet final. Malgré une dernière reprise de volée signé Riyad Mahrez à la 90e+6, City n’a pas pu tromper Edouard Mendy.

Chelsea, qui avait déjà battu City en finale de la FA Cup en avril (1-0), décroche sa 2e Ligue des Champions après celle acquise en 2012 à l’issue d’une séance de tirs au but contre le Bayern Munich. En 2008, les Blues s’étaient inclinés devant Manchester United, déjà aux tirs au but.

Si Thomas Tuchel décroche une première C1, un an après avoir été battu en finale avec le PSG contre le Bayern Munich, Pep Guardiola n’a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2011, avec le FC Barcelone. Depuis lors, il a toujours échoué, avec le Bayern Munich et avec City.