IFAN Oordegem: records personnels pour Cynthia Bolingo (200m) et Alexander Doom (400m)

La semaine prochaine, Bolingo disputera le 400m à Montreuil le 1er juin et à Hengelo le 6 juin. Le temps de qualification olympique est fixé à 51.35. « Je ne peux pas prédire ce qui est possible. Je ne veux pas me mettre trop de pression, mais il y a certainement de belles choses qui vont venir. Le pic sera atteint en août. »

Parmi les autres épreuves féminines, Rani Rosius s’est classée deuxième du 100m en 11.45, à deux centièmes de son record personnel. La victoire est revenue à l’Allemande Tatjana Pinto et 11.31.

La Néerlandaise Femke Bol a établi un record des Pays-Bas sur 400m en 50.56.

Chez les messieurs, Alexander Doom a affiché sa candidature pour intégrer les Belgian Tornados à Tokyo avec un record personnel sur 400m en 45.96. Sa précédente marque, datant de 2019, était de 46.43. Il a fini quatrième samedi. Dylan Borlée a connu moins de succès avec un chrono de 46.40, loin de son chrono de référence (45.55). Le Néerlandais Jochem Dobber s’est imposé (45.52).

« Je savais que beaucoup était possible, car tout s’était très bien passé à l’entraînement », a confié Doom. « Mais passer sous les 46 secondes dès ma première course, je ne m’y attendais pas. Et cela, en sachant que j’ai dû m’arrêter six semaines à cause d’une blessure aux ischio-jambiers après l’Euro en salle en mars. »

Concernant sa participation aux Jeux dans le 4x400m, Doom a expliqué « qu’il n’y a pas eu de communication sur la manière dont la sélection sera faite, donc je ne sais pas à quoi m’attendre. Mais il me semble clair que mes chances ont augmenté après aujourd’hui ».

Sur 400m haies, Tuur Bas s’est qualifié pour l’Euro U23 de Tallinn avec un temps de 50.90.