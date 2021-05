Bruxelles: une manifestation relativement calme pour les coronasceptiques, anti-masques et soutiens à Jurgen Conings (photos et vidéo)

Ni charge de police, ni de canon à eau, juste quelques tirs de grenades lacrymogènes à proximité du rond point Schuman : la troisième édition de la Boum au bois de la Cambre à Bruxelles et une manifestation européenne plus vaste, visant à dénoncer les mesures sanitaires qu’imposent les gouvernements pour lutter contre la pandémie de coronavirus, se sont déroulées samedi après-midi sans guère d’incident.

Cette « European Demonstration for Freedom & Democracy » voulait dénoncer les restrictions sanitaires, jugées « liberticides » par les organisateurs, également opposés à la politique vaccinale développée en Europe.

Soutien à Jurgen Conings

Plus tôt, au bois de la Cambre, on repérait également plusieurs personnes venues en soutien à Jurgen Conings : « Il incarne la liberté et le refus de se plier à la dictature », motivait un sympathisant flamand.