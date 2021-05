Bruges: un cheval de carrosse s'effondre et meurt (photo)

A Bruges, un cheval de calèche s'est effondré et est mort samedi matin vers 11h30. Il s'agit de Tinka, 17 ans, qui effectuait son premier tour. « Tous les cochers sont très contrariés, et surtout le propriétaire. Cela ne s'est jamais produit en trente ans. Un drame », déclare Mark Wentein, président de la Fédération flamande des sports équestres et porte-parole des cochers de Bruges, à Het Laatste Nieuws.

Mark, lui-même cocher à Bruges, ne faisait qu'assurer un transport pour une cérémonie de mariage. « J'avais vu Tinka le matin lors de l'examen médical quotidien et tout semblait aller bien. Elle a déjà plus de dix ans d'expérience avec l'attelage à Bruges et était l'un de nos chevaux les plus fiables. Elle vient de se reposer quatre jours dans le pâturage, car il faisait calme à Bruges. Elle en était à son premier tour de manège », explique Mark.