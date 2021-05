Le Français Jonathan Fournel remporte le Concours Reine Elisabeth

Au terme d’un concours extraordinaire, où de multiples personnalités se sont succédé, c’est le Français Jonathan Fournel (27 ans) qui remporte l’édition 2021 du Concours Reine Elisabeth.

Un formidable musicien, complet, à la technique très maîtrisée et au jeu également extrêmement sensible, qui a fourni un vrai moment de concert ce samedi soir à Bozar. C’est donc une évidence de le voir se classer à la première place. Le reste du palmarès est quant à lui attendu et équilibré.