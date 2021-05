Voyages à l’étranger: voici les pays en zone orange (carte)

Chaque mardi, l’ECDC publie une carte sur base des données qui lui sont communiquées par les différents pays de l’Union européenne. Les pays sont alors catégorisés en différentes couleurs. Vert si l’incidence sur 14 jours est inférieure à 25 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité inférieur à 4 % ; orange si l’ incidence sur 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants ; rouge si le nombre de contaminations sur 14 jours se situe entre 50 et 150 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité est plus haut que 4 %.