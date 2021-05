L’Inter Milan veut «chouchouter» Romelu Lukaku pour le conserver: le Diable rouge sera au centre du projet d’Inzaghi

Avec le départ d’Antonio Conté, les questions étaient nombreuses quant à l’avenir de Romelu Lukaku à l’Inter Milan. La belle relation entre le coach et le Diable rouge était l’une des clés de l’évolution du Belge, et du sacre milanais en Serie A. De plus, les dirigeants Nerazzurri ont besoin de liquidités et pourraient se retrouver à devoir vendre leurs meilleurs éléments. Sauf que les doutes des premiers jours semblent aujourd’hui se dissiper et Lukaku devrait être au centre du projet de Simone Inzaghi, nouveau coach de l’Inter.

« L’Inter chouchoute Lukaku », titre la Gazzetta dello Sport ce dimanche sur son site internet. « Un autre Inter est né, et il est né sous le signe de Romelu Lukaku. Hier, aujourd’hui et demain : la continuité est garantie. Ce Scudetto était celui de Big Rom, le prochain sera celui de son équipe et de Simone Inzaghi. Le départ d’Antonio Conte a secoué le numéro 9 : il ne s’y attendait pas, il pensait que tout pouvait être résolu », poursuit le quotidien italien qui indique que le Belge sera le premier joueur qu’Inzaghi aura au téléphone pour préparer la nouvelle saison.