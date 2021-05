Roland-Garros: Naomi Osaka se hisse au 2e tour, Angelique Kerber sortie d’entrée par une qualifiée

Osaka, entraînée par le Belge Wim Fissette, est à la recherche d’un premier sacre à Paris, où elle n’a jamais disputé les huitièmes de finale. Elle compte quatre titres du Grand Chelem à son palmarès, deux US Open (2018, 2020) et deux Open d’Australie (2019, 2021).

Angelique Kerber, 27e mondiale et tête de série N.26, a elle été éliminée dès le premier tour. Elle s’est inclinée face à l’Ukrainienne Anhelina Kalinina, 139e et issue des qualifications, 6-2, 6-4 en 1h26.

L’Allemande de 33 ans, ancienne N.1 mondiale à trois reprises, deux fois quart-de-finaliste à Paris (2012 et 2018) et triple vainqueur en Grand Chelem (Australie et US Open 2016, Wimbledon 2018), a été menée 5-0 dans chacune des deux manches.

Kalinina joue pour la première fois à 24 ans le tableau principal de Roland-Garros, affrontera au 2e tour l’Américaine Danielle Collins (50e) ou la Chinoise Xi Yu Wang, 145e et issue des qualifications.

Jusque-là, l’Ukrainienne n’a joué que deux tournois du Grand Chelem : l’US Open 2018 (éliminée au 2e tour) et l’US Open 2020 (1er tour).