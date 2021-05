Trois sur trois pour les Belgian Cats: elles ont étrillé le Nigeria

Les Belgian Cats se sont imposées face au Nigeria 79-47 (mi-temps : 41-23) dimanche au Lange Munte de Courtrai dans un match à sens unique. Julie Allemand, Kim Mestdagh, Hanne Mestdagh et Billie Massey avaient été laissées au repos. Emma Meesseman et Antonia Delaere reprenaient du service. L’intérieure flandrienne finira avec un double-double (14 pts et 13 rebonds, 5 assists) pour 13 points à Antonia Delaere (11 en première mi-temps) et Jana Raman (10 en première mi-temps).

Le Nigeria, à 8, avait aussi laissé il est vrai quelques cadres au repos et, gêné par la défense de zone belge, devait laisser filer son adversaire (9-0 puis 12-3 après 4 minutes). Les rotations et le sursaut nigérian ne permettaient plus aux Belgian Cats que d’inscrire deux unités avant la fin d’un premier quart sifflé à 18-14. Le match promettait d’être physique, il le fut dans un premier temps. Heleen Nauwelaers aura certainement convaincu. Avec 8 de ses points dans le deuxième quart temps, Antonia Delaere mènera les siennes, suivie par Jana Raman et Emma Meesseman, vers un 14-0 (41-21) pour conclure à 41-23 à la mi-temps.

Les Belges poursuivront en seconde période avec un jeu toujours collectif (27 assists, dont 15 en première période) autour d’Emma Meesseman et Kyara Linskens. L’écart était monté à 50-23. Émoussées, les Nigérianes se faisaient déborder physiquement. De 60-34 à la demi-heure, à 79-47 score final, le match avait pris l’allure d’un entraînement.