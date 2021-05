David Goffin prend position sur le boycott des médias par Naomi Osaka: «Cela fait partie du métier»

Finalement, la lauréate de l’Australian Open a prononcé quelques mots, mais uniquement à l’adresse du public, sur le court, au micro de Fabrice Santoro. La protégée de Wim Fissette s’est contentée de quelques banalités du style « je suis très contente d’avoir gagné. C’est un somptueux court. Je n’ai joué que deux matches ici, un avant le toit et un maintenant. J’espère que cela va continuer. J’ai de bonnes sensations. Plus je jouerai, mieux je m’adapterai à la terre battue. »

« Maintenant qu’elle vient de le faire, j’y pense », a plaisanté le N.1 belge. « C’est un choix et elle l’assume. Au moins, elle fait un choix. Personnellement, je trouve que cela fait partie du boulot. Il y a des moments où c’est sympa, des moments où l’on est content d’y aller parce que l’on a gagné, des moments où l’on n’a pas envie parce que l’on a perdu. Voilà. C’est comme ça. Et c’est vrai que parfois on a l’impression de devoir à chaque fois un peu se justifier, ou parfois avant le tournoi, on n’a pas trop envie car on est concentré. Mais cela fait partie du métier de faire part de nos sensations, que ce soit avant ou après un tournoi. Et je le fais avec grand plaisir », a-t-il conclu.