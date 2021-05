Roberto Martinez remonté contre Rüdiger après son coup sur De Bruyne: «Il méritait le carton rouge»

Kevin De Bruyne a vécu une soirée cauchemardesque sur la pelouse du stade du Dragon à Porto. Finaliste malheureux de la Ligue des champions, le milieu de terrain de Manchester City a été contraint de céder sa place peu avant l’heure de jeu après un violent choc avec Antonio Rüdiger. Sérieusement touché au visage, le Belge a annoncé ce dimanche qu’il souffrait d’une fracture du nez et de l’orbite de l’œil gauche.

Pour Roberto Martinez, il est clair que la charge du défenseur allemand de Chelsea était tout sauf involontaire. « Pour moi, Rüdiger s’en sort très, très bien », a affirmé le sélectionneur des Diables rouges dans des propos relayés par le Daily Mirror. « Quand on revoit les images, il n’y a pas de choc des têtes. Il laisse son épaule contre Kevin. Ça laisse un goût amer, parce qu’il se tient la tête, on a le sentiment qu’il veut cacher quelque chose. Pour moi, c’était clairement un geste excessif et imprudent. Ça méritait un carton rouge. Kevin n’est pas un joueur qui tombe sans raison particulière. On voit qu’il souffre et que son œil est gonflé. »