Youri Tielemans mis à l'honneur à Anderlecht: une superbe fresque du Diable rouge réalisée à quelques pas du stade des Mauves (photos)

« Tielemans a marqué récemment l’unique but de la finale FA CUP, assurant ainsi le tout premier titre en FA CUP pour son club de Leicester City. Le mur se trouve à un jet de pierre du stade d’Anderlecht, le club où il a commencé à écrire l’histoire en étant le premier joueur à participer à 10 matches de Ligue des champions avant son 18e anniversaire. Youri a toujours été un joueur spécial et avec cette initiative, le Management Team Let’s Play souhaite le mettre à l’honneur pour ces moments glorieux, convaincu que ce n’est qu’un début.

Image d’un jeune homme, un tourbillon qui évite son adversaire

Déjà tout jeune, Tielemans se fit remarquer comme joueur, fonctionnant déjà comme le cerveau du coach sur le terrain et dictant le tempo du jeu en combinant de façon unique son coup de pied subtil et sa puissance d’homme contre homme, tout en évitant intelligemment ses adversaires. Cette capacité, acquise tout jeune lors de la pratique du judo, il en a hérité de ses parents, tous deux judokas chevronnés.

Image d’un jeune prodige belge montrant le stade où il a écrit l’histoire

Le jeune prodige belge a écrit l’histoire européenne en jouant 10 matches de Champions League avant son 18e anniversaire. Le mur se trouve à un jet de pierre du stade d’Anderlecht où il a débuté, à 16 ans, en Champions League, où il a gagné deux titres nationaux, deux coupes de Belgique et encore d’autres prix individuels par la suite.

Un leader qui inspire la communauté footballistique

Youri a propulsé son équipe dans l’histoire de la FA CUP. Il est un leader né, sur le terrain et en dehors, doté d’un flair naturel, d’un sourire bienveillant et attachant qui caractérisent sa personnalité positive. L’amour de ce jeu et de sa famille est ce qui le motive chaque jour et représente une source d’inspiration pour les personnes qui l’entourent.

Ce mur Street Art est une initiative du Management Team Let’s Play, qui soutient Youri depuis le début de sa carrière, présent lors des premiers moments glorieux et persuadé qu’il y en aura encore beaucoup d’autres.

Let’s Play a travaillé en collaboration avec Bart Smeets, qui, dans le monde de l’art, s’appelle Smates. Il est spécialisé dans le graffiti hyperréaliste et photoréaliste, inspiré par les spécificités du mur, comme la forme et l’environnement. Il joue avec la 3D, les perspectives et les teintes pour hisser ses peintures murales vers un tout nouveau niveau et ainsi créer une œuvre d’art extrêmement détaillée et réaliste ».