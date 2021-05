Thierry Henry de retour dans le staff des Diables rouges avant l’Euro

Le sélectionneur de la Belgique n’a jamais caché son affection pour le Français dont l’expérience et l’aura ont été particulièrement utiles lors du dernier Mondial en Russie en 2018. Écouté et apprécié des joueurs, il revient avec la ferme intention d’aider les Diables à atteindre leur but : le titre suprême à l’Euro. Thierry Henry, champion du monde en 98 avec les Bleus et vainqueur de l’Euro 2000 disputé en partie en… Belgique, a l’avantage de connaître le groupe dans ses moindres détails. Il arrive comme T2 ou T3… le chiffre n’a guère d’importance sachant que personne ne sait vraiment qui est l’actuel T2. L’Ecossais Shaun Maloney étant plus qu’effacé dans le staff.

Et si la Fédération était en train de préparer l’avenir ? Il n’est pas incongru d’imaginer un retour qui ne se limiterait pas à un intérim durant l’Euro. Courtisé notamment par Tottenham, Roberto Martinez pourrait être tenté par une nouvelle aventure 5 ans après avoir rejoint notre pays. Thierry Henry qui a porté le costume de T1 à Monaco et à Montréal, possède un profil correspondant on ne peut mieux au job et peut être finalement considéré comme le candidat idéal pour succéder à l’Espagnol. Et ce, même si ses résultats avec le club monégasque et au Canada n’ont pas été époustouflants.

Retour sur le parcours de Thierry Henry depuis 2018 1. Octobre 2018, il rejoint l’AS Monaco, un club qui, à l’instar d’Arsenal, a énormément compté dans sa carrière de joueur. Le Français succède à Leonardo Jardim, limogé. Monaco pointe à la 18e place de la Ligue 1. Il s’engage pour trois saisons mais quitte le navire quatre mois plus tard. Il n’a pas réussi à convaincre.