Egan Bernal après son succès au Tour d’Italie: «J’ai du mal à y croire, je ne trouve pas les mots»

Bernal a débuté sa carrière professionnelle en Italie, au sein de l’équipe Androni Giocattoli-Sidermec, et tenait à remporter le Giro. « Ce maillot rose est spécial. C’est la plus belle course du monde. C’est un beau maillot à porter. Gagner comme ça… Je n’ai pas de mot pour décrire ce que je ressens. »

Bernal s’est montré offensif dans ce Giro, remportant deux étapes, à Campo Felice et, dans des conditions dantesques, à Cortina d’Ampezzo, et multipliant les attaques. Ce qui lui a permis de gérer des moments plus difficiles, comme à Sega di Ala. « Je pense que je ne pourrai pas oublier pas mal de choses », a souri Bernal. « La première étape que j’ai gagnée, la façon dont j’ai gagné cette première étape, la façon dont j’ai sprinté en plaine pour les bonifications… C’est moi ça, c’est ce que j’aime. Dans cette course, j’ai trouvé la liberté pour courir comme j’aime. »