Thierry Henry de retour dans le staff des Diables: «Un honneur et un privilège»

Henry, 43 ans, avait déjà été l’assistant du sélectionneur Roberto Martinez entre 2016 et 2018. Il avait quitté son poste quelques mois après la Coupe du monde, pour devenir entraîneur de l’AS Monaco. Une première expérience comme entraîneur principal qui n’avait duré que trois mois. Henry avait ensuite dirigé l’Impact Montréal entre novembre 2019 et février 2021.

« C’est un honneur et un privilège d’être appelé à prêter main-forte à Roberto et au reste du staff pour le prochain Euro. Il s’agit de la continuité d’une histoire inachevée pour laquelle nous donnerons tout pour qu’elle soit couronnée de succès », a confié le Français dans un communiqué publié par l’Union belge.

Retour sur le parcours de Thierry Henry depuis 2018

1. Octobre 2018, il rejoint l’AS Monaco, un club qui, à l’instar d’Arsenal, a énormément compté dans sa carrière de joueur. Le Français succède à Leonardo Jardim, limogé. Monaco pointe à la 18e place de la Ligue 1. Il s’engage pour trois saisons mais quitte le navire quatre mois plus tard. Il n’a pas réussi à convaincre.

À l’époque, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, avait déclaré que « Thierry Henry a tout pour devenir un très bon entraîneur ». Mais le premier défi qu’il s’est lancé était sans aucun doute trop compliqué pour un « novice ».

Pour João Tralhão, son ancien assistant sur le Rocher, Henry a été injustement critiqué. « On attendait de lui en tant qu’entraîneur ce qu’on lui avait demandé en tant que joueur », a-t-il souligné à RMC Sport. « Mais la vie d’entraîneur n’est pas celle de joueur. Je ne défends pas Thierry, parce qu’il n’en a pas besoin mais, à plusieurs reprises, j’ai trouvé qu’on ne différenciait pas le joueur qu’il avait été, de l’entraîneur qu’il était devenu. On a manqué de tolérance parfois, à son encontre. »

2. Novembre 2019 : il rejoint Montréal après la fin prématurée de sa première et tumultueuse expérience de T1 à l’AS Monaco.

Il retourne en MLS, là où il avait mis un terme à sa carrière active. Mais pas à New York où il a défendu les couleurs de Red Bull pendant 4 ans et demi mais un peu plus au nord, à l’Impact de Montréal, où il a signé un contrat de deux ans. Un choix qui porte notamment le sceau d’Olivier Renard, directeur sportif du club canadien.

« Certains de mes anciens entraîneurs m’ont dit que j’étais maintenant un coach car je venais d’être viré. Je voulais être numéro un. Traitez-moi de fou mais j’aime le football et je crois que je peux être un entraîneur à succès », déclare-t-il lors de sa première conférence de presse.

En février 2021, à la surprise générale, il quitte toutefois Montréal, club que venait de rejoindre Laurent Ciman pour être son adjoint. Le Français renonce à son poste pour des raisons familiales. « La dernière année a été extrêmement difficile pour moi personnellement. En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants. Malheureusement, en raison des restrictions en place et le fait que nous devrons à nouveau nous relocaliser aux États-Unis pour quelques mois, la situation ne sera pas différente. La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants », avouera-t-il.

On en revient à l’idée qu’un poste de sélectionneur pourrait parfaitement lui convenir dans un avenir pas si lointain, afin de concilier son amour du foot (en coachant la nation nº1 au classement FIFA) et sa vie de famille (ses enfants vivant à Londres).