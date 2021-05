Roberto Martinez heureux du retour de Thierry Henry dans le staff des Diables rouges: «Il nous a paru naturel de poursuivre cette histoire»

Le Français Thierry Henry est de retour dans le staff technique des Diables rouges en vue de l’Euro, a annoncé dimanche l’Union belge de football (URBSFA).

Henry, 43 ans, avait déjà été l’assistant du sélectionneur Roberto Martinez entre 2016 et 2018. Il avait quitté son poste quelques mois après la Coupe du monde, pour devenir entraîneur de l’AS Monaco. Une première expérience comme entraîneur principal qui n’avait duré que trois mois. Henry avait ensuite dirigé l’Impact Montréal entre novembre 2019 et février 2021.

Le sélectionneur espagnol a réagi un peu plus tard à ce retour : « Nous sommes ravis que Thierry puisse nous rejoindre lors de l’Euro 2020. Son expérience des compétitions et son savoir-faire en matière de football international constituent une grande valeur ajoutée pour notre équipe. Thierry connaît presque l’intégralité des joueurs et du staff et il nous a paru naturel de poursuivre l’histoire commencée lors de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2018 ».