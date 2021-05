Coronavirus: moins de 450 patients aux soins intensifs

Entre le 24 et le 30 mai, il y a eu en moyenne 87,3 nouvelles admissions à l’hôpital par jour de personnes positives au Sars-CoV-2, soit une baisse de 26 % par rapport à la période de référence précédente. Par ailleurs, 1.220 personnes sont à l’hôpital, souffrant de Covid-19, dont 443 en soins intensifs, selon les derniers chiffres publiés lundi matin par l’Institut de santé publique Sciensano.

Il y a eu 1.834 nouvelles contaminations en moyenne par jour entre le 21 et le 27 mai, soit une baisse de 24 % par rapport à la période de référence précédente. Quelque 44.000 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement (-7 %) entre le 21 et le 27 mai, pour un taux de positivité qui poursuit son recul et se fixe désormais à 4,8 %.