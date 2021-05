Chelsea ne lâche pas l’affaire pour Romelu Lukaku: le club anglais espère toujours le recruter cet été

L’avenir de Romelu Lukaku se poursuivra-t-il à l’Inter Milan, avec qui il vient d’être sacré champion d’Italie ? Le départ d’Antonio Conte et les problèmes financiers du club ont en tout cas mis le doute dans l’esprit de certains concernant la suite de la carrière du Diable rouge. Si ce week-end, la Gazzetta dello Sport semblait affirmer que Lukaku restera Interiste et sera au centre du projet de Simone Inzaghi, le nouveau coach, cela n’empêche pas aux autres équipes de rester très attentives. Et c’est notamment le cas de Chelsea.

Ces dernières semaines, l’intérêt des Blues pour Lukaku, qui a brièvement évolué à Chelsea entre 2011 et 2015, a déjà été mis en lumière. La victoire en Ligue des champions samedi dernier ne change pas les plans de la direction londonienne : elle veut absolument s’offrir un nouvel attaquant, déçue par le rendement de Timo Werner. Le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws précise tout de même qu’à l’heure actuelle, rien d’officiel encore, mais que l’agent de Lukaku était dans les tribunes à Porto du côté de Chelsea lors de la finale de Ligue des champions.