Rajae Maouane sur le port du voile: «Ecolo n’est pas communautariste»

Le tribunal du travail de Bruxelles a condamné au début du mois en cours la Stib pour discrimination fondée sur les convictions religieuses et sur le genre. La coprésidente d’Ecolo est revenue sur ce délicat sujet, ce lundi matin, dans Matin Première. Rajae Maouane refuse de « remettre une pièce dans le juke-box » et plaide pour laisser la Stib décider.

« Chez Ecolo, nous défendons les libertés individuelles et le droit à l’autonomie. Notre horizon, c’est d’outiller les personnes pour pouvoir s’émanciper. Et qu’y a-t-il de plus émancipateur que le travail ? » Mme Maouane rappelle qu’il reste encore des différences importantes entre femmes et hommes dans le domaine du travail. « Un chiffre, les pensions : 20 % de différence au détriment des femmes (…). Ce qu’il faut, c’est inclure un maximum les femmes au marché de l’emploi. Le foulard ne doit pas constituer une barrière supplémentaire à l’accès à l’emploi. Rendre le marché de l’emploi inclusif, c’est une vraie question et les partis doivent pouvoir s’y atteler de manière sereine et apaisée. »