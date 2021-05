D1A: Ostende marque le coup pour ses 40 ans et présente un nouveau logo (vidéo)

Le club de football du KV Ostende a présenté son nouveau logo lundi, à l’occasion de son quarantième anniversaire. La date du 31 mai (d’après son numéro de matricule) est également symbolique. À 17 heures, le nouveau site internet du club sera mis en ligne. Le KVO présentera alors également son premier transfert d’été.

« L’idée de changer le logo circule depuis un moment au sein du club. Le 40e anniversaire a fourni l’élan idéal pour mettre réellement en œuvre ce changement », a expliqué Bram Keirsebilck, responsable de la presse et de la communication.

« Avec notre nouveau logo, nous voulons vraiment entrer dans une nouvelle ère, tout en gardant à l’esprit notre histoire, notre nom et nos couleurs. Elle devait être élégante, professionnelle, innovante et moderne », explique le président exécutif Gauthier Ganaye. « Nous sommes très satisfaits du résultat final. Nous avons surpris amis et adversaires la saison dernière avec notre football offensif et frais et je pense que ce logo est une extension de ce que nous avons vu sur le terrain : audacieux, dynamique et jeune. La KVO est prête pour l’avenir dans tous les domaines. »