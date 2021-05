Des Belges se font tester en France, où les tests PCR sont gratuits

Pour réaliser un test PCR, obligatoire lors des voyages de plus de 48 heures hors de Belgique, il faut compter une cinquantaine d’euros. Mais chez nos voisins français, les tests se font gratuitement et sans rendez-vous.

Lire aussi Voyages: les trois façons de se procurer le futur certificat sanitaire européen

Un test gratuit cet été ?

Le test sera-t-il payant pour partir en vacances ? La Commission européenne a prévu 100 millions pour offrir des tests aux citoyens européens, mais l’enveloppe ne sera pas suffisante, a expliqué la ministre. « C’est un coût assez important pour les finances belges si on doit payer les tests de toutes les personnes qui vont voyager. Mais on ne veut pas faire de distinction entre ceux qui ont eu l’opportunité de se faire vacciner et les autres ». Les Belges peuvent donc espérer la gratuité des tests PCR avant de faire leur valise, à certaines conditions et sous réserve des décisions que le Codeco prendra vendredi prochain.