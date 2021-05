Coronavirus - Les banques invitées à jouer leur rôle dans la reprise post-Covid en octroyant du crédit

Le secteur financier se trouvait dans une position solide lorsque la crise sanitaire a éclaté et une série de mesures, notamment prudentielles (accès aux liquidités de la BCE, libérations de fonds propres, etc.), ont été prises pour lui permettre de traverser les turbulences de la pandémie. Il appartient donc désormais au secteur financier, estime la BNB, "de jouer un rôle-clé dans la reprise économique".

Pour cela, les banques sont invitées à garantir un accès suffisant au crédit bancaire et à proposer des mesures adéquates et des solutions durables pour les entreprises viables confrontées à un endettement excessif à la suite de la crise du coronavirus, par exemple en accordant des rééchelonnements de dettes. "Les banques disposent de coussins de liquidités et de fonds propres suffisants pour jouer ce rôle essentiel et absorber les pertes qui y sont associées, sans que la stabilité financière n'en soit menacée", insiste la Banque nationale, évoquant "six milliards d'euros de coussins de fonds propres que les autorités prudentielles ont libérés pour les banques belges au début de la crise".

La BNB rappelle que le cadre permettant d'octroyer des emprunts aux entreprises assortis d'une garantie de l'État est toujours opérationnel. Ce système n'a été que relativement peu utilisé jusqu'ici (près de deux milliards d'euros de crédits garantis au total), mais il pourrait prouver davantage encore son utilité dans les prochains mois alors que les mesures publiques de soutien aux entreprises prendront petit à petit fin.