Super League: la Cour de justice de l’Union européenne ouvre une procédure contre l’UEFA et la Fifa

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a annoncé ce lundi l’ouverture d’une procédure sur le conflit opposant les membres rescapés de la Super League (Juventus, FC Barcelone et Real Madrid) à l’UEFA et la Fifa. Les deux instances internationales de football menacent de lourdes sanctions financières et sportives en cas de participation à un tel projet.

La justice européenne a été saisie le 13 mai dernier afin de vérifier si l’interdiction posée par l’UEFA et la Fifa est conforme à la libre concurrence. En avril dernier, une juge du tribunal de commerce de Madrid avait rendu une décision interdisant les deux organisations d’ordonner des sanctions contre les clubs souhaitant participer à la Super League européenne, et de prendre n’importe quelle mesure pouvant empêcher la préparation et la création de cette dernière.

Ce juge a ensuite adressé une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si les instances ont violé les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui interdisent les monopoles. Dans le document remis à la CJUE, le juge rappelle que l’article 101 du TFUE interdit les pratiques « qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de refréner ou de falsifier le jeu de concurrence au sein d’un marché », même s’il existe des exceptions.