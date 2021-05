Eden Hazard rassure avant l’Euro: «Je serai prêt pour le premier match»

Les Diables rouges se sont réunis ce lundi à Tubize, afin d’entamer leur préparation pour l’Euro 2020. Et c’est leur capitaine, Eden Hazard, qui était le premier à se présenter en conférence de presse. Interrogé sur son état de forme actuel, le joueur du Real Madrid s’est voulu rassurant. « Je serai prêt pour le premier match le 12 juin ! Je l’espère en tout cas… Je peux apporter à l’équipe sans être à 100 % mais je préfère être à 100 % quand même. Je veux l’être. À 30 ans on a envie d’être au top de sa forme et d’être au top sur le terrain », a déclaré le capitaine des Diables rouges. « J’aimerais bien avoir quelques bons matches dans les jambes… Ce fut une année compliquée, je vais essayer d’être en forme pour le premier match. On a encore quelques jours pour se préparer ».

« J’ai été surpris du retour de Thierry Henry dans le groupe mais très content. On a vécu deux belles années ensemble. On a vécu un grand tournoi ensemble. Les joueurs le connaissent et on connaît son importance dans le groupe », a-t-il ensuite poursuivi, avant de revenir sur la blessure de Kevin De Bruyne en finale de la Ligue des champions.

« Je suis très déçu pour Kevin de Bruyne et c’est cruel de le voir sortir comme cela en finale de la Ligue des Champions. Je lui conseille de prendre la semaine qui vient pour décompresser surtout psychologiquement. C’est un joueur super important pour nous ! »