Lufthansa ressort des dizaines d'avions du hangar

"Les données des réservations montrent une croissance stable depuis huit semaines, avec une forte accélération la semaine dernière", a-t-il déclaré.

"Pour les vols en juillet et août, la demande est 10 à 11 fois plus élevée qu'il y a quatre semaines." Pour certaines liaisons, la demande serait même plus forte qu'avant la pandémie.

Lufthansa va donc relancer 30 à 50 de ses avions dans le ciel. Elle avait dû en laisser des centaines cloués au sol ces derniers mois.