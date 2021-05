Coup de tonnerre en Division 1: le Qatar lâche l’AS Eupen

Comment se dessine le futur de l’AS Eupen ? Voilà une question à laquelle il est bien délicat de répondre à l’heure actuelle. Il n’y a pas encore si longtemps, Aspire avait repris la main sur la gestion interne du club via Ivan Bravo pour remettre de l’ordre en coulisses. Sur le plan sportif, Bravo et le directeur sportif, Jordi Condom, devaient préparer la saison prochaine, notamment via l’arrivée de joueurs qataris afin de préparer le Mondial 2022. Il existait également un projet de rénovation des infrastructures, notamment avec la construction d’une salle de fitness pour le noyau pro. Tout semblait clair, la ligne directrice évidente. Vers une revente progressive ? Aujourd’hui, il n’en est plus rien. Pire, Aspire a décidé de se désengager du club. Un signe avant-coureur de ce retrait était finalement le désengagement d’Ivan Bravo du club, lui qui faisait le lien entre Eupen et Aspire. Le départ de Jordi Condom vers Seraing, couplé à son désir de recoacher, n’y est pas étranger non plus.

Pour le moment, une revente n’est pas prévue mais le Qatar ne veut plus injecter d’argent dans l’AS Eupen et il a donc été signifié au club qu’il allait devoir vivre sur fonds propres. Aspire chercherait des partenaires pour investir dans le club afin de ne plus avoir à supporter seul la charge.

Soyons clairs, c’est un énorme coup dur pour les Pandas qui vont rapidement devoir trouver des sous s’ils veulent conserver le même train de vie. Cette année, Aspire avait réinjecté un peu plus de 6 millions dans les caisses du club via une augmentation de capitale. Un procédé assez simple qui permet d’éviter de passer par une banque. Depuis leur arrivée en 2012, les Qataris ont ainsi injecté plus de 55 millions à l’AS Eupen.