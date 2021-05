Wallonie: la carte des zones de baignade en plein air

Pour peu que le soleil soit de la partie, il sera possible, dès ce mardi et jusqu’au 30 septembre, de se baigner dans 27 rivières, étangs ou lacs de Wallonie. A l’occasion du lancement officiel de cette saison de baignade en plein air, la ministre régionale de l’Environnement, Céline Tellier, était ce lundi au lac de Bambois, à Fosses-la-Ville (province de Namur), un site qui fait l’objet d’un plan de gestion Natura 2000.

Sept zones en plus que l’année dernière

«Au total, sept zones de baignade – trois cette année et quatre l’année passée – ont été créées ou rouvertes depuis le début de la législature. Après la période difficile que nous venons de traverser, je me réjouis que l’on puisse profiter de ces zones plus nombreuses et dont la période d’accès a été élargie», a souligné la ministre.