Luigi Pieroni va signer pour deux ans à La Gantoise

Si Ferrera a décidé d’emmener avec lui Hicham El Alaoui, qui était la saison dernière au RFC Seraing son analyste vidéo et son T3 en même temps, une autre de ses connaissances va intégrer le projet gantois. Il s’agit de Luigi Pieroni, avec qui il avait collaboré de janvier à mai 2020 dans le staff professionnel sérésien, avant de confier à l’ancien attaquant d’Anderlecht et du Standard la direction de son académie basée à Alost.

Les chemins d’Emilio Ferrera et Luigi Pieroni vont à nouveau se croiser. Selon nos informations, l’ancien international belge devrait apposer dans les prochaines heures sa signature au bas d’un contrat le liant pour deux saisons à La Gantoise, où il avait évolué comme joueur durant quelques mois, de janvier à juillet 2010, remportant notamment la Coupe de Belgique. Luigi Pieroni prendra en charge les U16, job qu’il combinera avec celui qu’il avait exercé au cours de ces derniers mois, à l’Académie d’Emilio Ferrera, rattachée désormais à La Gantoise après l’avoir été au Standard.

Copa pour 2 ans aussi

Et ce n’est pas tout. Copa Boubacar, qui compte plus de 300 matches en Division 1 belge, disputés avec Beveren, Lokeren et Louvain, s’est lui aussi engagé avec La Gantoise, où il fera office d’entraîneur des gardiens pour le « Buffalo Talent Center ».