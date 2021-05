Roland-Garros: le Français Benoît Paire en larmes après sa défaite au premier tour (vidéo)

Avec le soutien inconditionnel et bruyant du public, Benoît Paire (40e mondial) a pris un set au Norvégien Casper Ruud (16e), lundi au premier tour de Roland-Garros, avant d’avoir une baisse de régime et de s’incliner 5-7, 6-2, 6-1, 7-6 (7/4).

« Me retrouver sur ce court avec une ambiance pareille dès les premiers points, ça m’a fait chaud au cœur », a-t-il reconnu. « Et ça m’a surmotivé. j’attendais ce moment, j’attendais le retour du public, j’attendais de pouvoir partager ces moments-là et j’ai ressenti beaucoup d’émotion en entrant sur le terrain. Donc forcément, c’est quelque chose qui va me marquer ».