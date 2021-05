Jürgen Conings reste introuvable: le niveau d’alerte relevé à 3 à certains endroits

L’Ocam suit la situation de près depuis le début de la cavale et procède à une évaluation continue. Ainsi, à divers endroits dans la province du Limbourg, le niveau de menace a été élevé au niveau 3, selon une information de la Dernière heure et de Het Laatste Nieuws confirmée au Soir , ce qui signifie qu’il existe « une menace possible et vraisemblable ». La vigilance est accrue autour des centres pour demandeurs d’asile du Limbourg avec une surveillance 24 heures sur 24.