David Goffin revient sur son élimination précoce à Roland-Garros: «J’ai vraiment été mauvais» (vidéos)

« Je ne me sentais pas énormément sous pression. J’avais vraiment toutes les clés, mais le problème était plus de mon côté », a-t-il poursuivi. « Je lui donne le premier set et puis le doute s’installe dans ma tête. Mais c’est vrai que même en étant poussif, j’ai cette balle de set et cela aurait pu changer la donne. Et au troisième set, je me mets à mieux servir, à plus lâcher mes coups et à revenir, à commencer à le breaker pour la première fois. Et puis, je le breake une deuxième fois pour arracher le tie-break. Et là, c’était un vrai duel, un vrai match qui commence. Simplement, je ne propose pas grand-chose pour aller chercher ce qui est nécessaire pour le battre. Si j’étais arrivé à me lâcher plus tôt et à monter en puissance, cela aurait pu faire la différence, mais il a été plus stable que moi et il a été récompensé. »