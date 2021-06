Alimentation: la filiale américaine de JBS victime d'une cyber-attaque

JBS, spécialisée dans les produits à base de bœuf, de poulet et de porc, est l'une des plus grosses entreprises agroalimentaires du monde. Outre le Brésil et les autres pays d'Amérique latine, elle est présente aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

Les multinationales sont régulièrement la cible de cyber-attaques. Une attaque informatique avait visé début mai Colonial Pipeline, le plus important réseau d'oléoducs de produits raffinés aux États-Unis fournissant 45% des carburants de la côte est américaine.