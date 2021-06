Débuts en Flandre d'une start-up reliant entrepreneurs du bâtiment et particuliers

La start-up liégeoise TrustUp.be va faire ses premiers pas en Flandre après avoir traversé avec succès la crise du coronavirus. La société fondée en 2017 et mettant en relation des entrepreneurs du bâtiment et des particuliers, a vu son chiffre d'affaires fortement augmenter entre 2019 et 2020 et ses effectifs doubler pour atteindre 20 personnes début 2021, indique-t-elle dans un communiqué diffusé mardi. Son premier bureau au nord du pays a été installé à Louvain.