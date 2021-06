Jérémy Doku affiche les ambitions des Diables à l’Euro: «On a une équipe pour faire quelque chose de grand»

Interrogé sur ses ambitions avec les Diables pour l’Euro 2020, Jérémy Doku a affiché son optimisme : « On a une équipe pour faire quelque chose de grand à l’Euro, on doit être dans le top. Je vais essayer de montrer de quoi je suis capable pour ma première sélection, et avoir le plus de minutes possible »

Les Diables rouges sont arrivés à Tubize ce lundi après-midi, afin d’entamer leur préparation pour l’Euro 2020 qui débute le 11 juin prochain. Après Eden Hazard et Roberto Martinez hier, c’est Jérémy Doku et Timothy Castagne qui se sont présentés ce mardi en conférence de presse.

« Je me sens bien », a poursuivi Doku. « Ma première expérience à l’étranger s’est bien passée. Nous avons bien fini la saison et nous avons terminé sixième. La saison a été longue et pas toujours facile, mais je suis en pleine forme. »

Doku s’est déjà entraîné deux jours à Tubize la semaine dernière, avec Axel Witsel, Nacer Chadli et le réserviste Zinho Vanheusden à ses côtés. « Il n’y avait pas vraiment de raison particulière pour laquelle j’ai déjà commencé à m’entraîner », a expliqué Doku. « Je suis venu jeudi et vendredi pour m’entraîner un peu avec le ballon, courir un peu. Je n’ai rien fait que je ne pouvais pas faire à la maison, mais cela pouvait être fait ici aussi. Je voulais rester occupé. Axel a fait bonne impression lors des séances d’entraînement. Il n’avait aucune douleur et pouvait participer sans problème. »

« Notre première journée, hier/lundi, s’est également bien passée. Quand il s’est avéré que tout le monde avait été testé négatif au Covid-19, nous avons eu un briefing sur le vaccin. J’ai eu ma dose. Je me sens bien et je suis heureux de pouvoir me concentrer pleinement sur le football. Il y a un poids en moins sur mes épaules comme ça. »

Si Eden Hazard n’est pas rétabli, Doku est un titulaire possible pour l’Euro. Cependant, il ne s’en préoccupe pas actuellement. « Je pense qu’Eden sera prêt à jouer. Mais si l’entraîneur a besoin de moi pour le remplacer, j’en serais ravi bien sûr. Je ne suis pas ici sans raison. Je veux montrer que j’ai ma place ici et faire autant de minutes que possible. Je vais travailler dur à l’entraînement. »

Pourtant, le collectif reste la chose la plus importante pour l’ailier. « Si nous réussissons en tant qu’équipe au championnat d’Europe, le championnat d’Europe sera une réussite pour moi. Nous pouvons atteindre le plus haut niveau avec cette équipe, nous sommes au top absolu. »

À dix-neuf ans, Doku est le benjamin du groupe. « Je sais que je suis le plus jeune, mais je ne me sens pas aussi jeune que je le suis », a-t-il expliqué. « L’âge n’est pas important dans le football. Vous devez vous montrer sur le terrain. Je suis fier d’être ici avec vous. Jusqu’à il y a trois ans, j’avais l’habitude de regarder les matches sur la Groenplaats d’Anvers lors des grands tournois. C’est très spécial pour moi et ma famille d’être ici dans un tournoi final pour la première fois. »