Timothy Castagne veut être titulaire à l’Euro: «Je pense que je peux revendiquer ma place sur le flanc droit»

Interrogé en conférence de presse ce mardi à Tubize, où il prépare l’Euro 2020 avec les Diables rouges, Timothy Castagne a manifesté sa volonté de débuter les rencontres dans le onze de Roberto Martinez.

« Il est difficile de dire si je suis le titulaire à droite ou non. C’est le coach qui décide. Je pense que je peux revendiquer ma place au vu de ma saison. En tant que compétiteur tu ne peux pas partir sans te sentir titulaire. Je me sens titulaire même si ça peut sembler arrogant », a déclaré le joueur de Leicester, qui sera en concurrence avec son ami Thomas Meunier à ce poste. « C’est dur de dire que je suis meilleur que lui. On apporte des choses différentes mais c’est sûr que notre niveau est beaucoup plus proche qu’en début de saison. Mais s’il faut je pourrai apporter en montant au jeu en fin de match, ou bien même sur le flanc gauche ».