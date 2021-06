Eden Hazard absent de l’entraînement collectif des Diables rouges: le joueur du Real Madrid s’entraîne à part

En plus de Kevin De Bruyne, qui rejoindra le groupe le 7 juin, Eden Hazard, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen étaient absents de l’entraînement matinal à Tubize, mardi, où 4 gardiens et 22 joueurs de champ étaient sur la brèche. Les deux premiers sont restés à l’intérieur tandis que le troisième est attendu plus tard après être seulement parti du Japon en début de semaine.

Thierry Henry n’était, lui, pas encore présent. Il arrivera dans les prochains jours, quand son agenda le lui permettra.