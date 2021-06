Bernard Delvaux quitte le groupe Sonaca

Yves Delatte a été désigné mardi nouveau CEO de la Sonaca, a fait savoir le fournisseur du secteur aéronautique dans un communiqué. « Après près de 13 années passées à la tête du groupe, Bernard Delvaux quittera l’entreprise en date du 1er septembre afin de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. »

Yves Delatte a rejoint l’entreprise en 2012 et est actuellement directeur commercial de la Sonaca et président de Sonaca Aircraft, la filiale du groupe basée à Temploux et qui se consacre à la production d’un petit avion d’écolage et de loisirs. Il a été mandaté par le conseil d’administration « pour mettre en œuvre, dans la continuité, la stratégie que l’entreprise s’est choisie depuis plusieurs années, avec un accent particulier sur le maintien en Wallonie d’un pôle d’excellence technologique pourvoyeur d’emplois de qualité ».

« Bernard Delvaux a transformé le Groupe pour en faire un acteur mondial incontournable dans le domaine du développement et de la production de structures d’avions, tous clients confondus. Avec une dizaine d’années d’expérience au sein du Groupe, dont 8 en tant que membre du comité de direction, le nouveau CEO, Yves Delatte est à même de poursuivre avec succès la trajectoire initiée par Bernard Delvaux, visant à la fois la performance opérationnelle et la rentabilité financière, mais aussi une contribution positive, directe et indirecte, au tissu économique et social wallon », commente Yves Prete, président du CA du groupe Sonaca