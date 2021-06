Les soldes d’été débuteront à nouveau le 1er juillet

Les soldes d’été démarreront à nouveau le 1er juillet, rapporte mardi Het Laatste Nieuws. L’information a été confirmée par le cabinet du ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne.

L’an dernier, les soldes estivaux avaient été reportés à début août en raison de la crise du coronavirus. Ce ne sera pas le cas cette année et la période des prix cassés dans les magasins débutera donc bien le 1er juillet, comme d’habitude. Le cabinet Dermagne souligne que la situation sanitaire s’est bien améliorée et le Conseil supérieur des indépendants et des PME ne voit pas d’objection à conserver l’échéance habituelle.