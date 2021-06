Plusieurs scénarios sur la table pour une Belgique climatiquement neutre en 2050

Plusieurs scénarios ont été identifiés menant à une Belgique neutre sur le plan climatique en 2050, l'un des principaux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Ces scénarios ont été développés à partir d'un outil, disponible en ligne, qui permet de "jouer" sur les niveaux d'ambition de plus d'une centaine de leviers dans tous les secteurs de la société (production d'énergie, transport, bâtiments, agriculture, etc.) et d'en évaluer la répercussion sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2050 et sur la consommation des ressources.

Parmi les voies possibles, un scénario comportemental met l'accent sur des changements de mode vie dans certains domaines, comme la mobilité, l'habitat et l'alimentation. Un scénario dit "technologique" privilégie le déploiement des technologies visant l'efficacité énergétique et les combustibles décarbonés tels que les carburants synthétiques ou l'hydrogène. Un scénario central repose sur une approche équilibrée entre les dimensions comportementale et technologique. Enfin, un scénario dit de "demande élevée" explore les implications d'une trajectoire caractérisée par une demande d'énergie plus élevée que les scénarios précédents.