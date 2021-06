La Stib autorisera le port du voile, sous certaines conditions

Sous certaines conditions, la Stib autorisera le port de certains signes convictionnels, dont le port du voile, à certaines conditions. C’est ce qu’a expliqué la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, au parlement bruxellois ce mardi matin, rapporte la DH.

« La volonté est de promouvoir une neutralité plus ouverte sur des bases solides dans une démarche participative indispensable pour garantir l’adhésion au sein de l’entreprise. A terme, l’objectif est de permettre, le port de certains signes convictionnels dans l’entreprise, tout en veillant à ce que le service rendu au citoyen reste neutre et que la liberté d’opinion de toutes et tous soit garantie sur le lieu de travail », a expliqué la ministre aux députés.