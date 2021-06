Une société américaine investit 130 millions d'euros dans l'entreprise IT belge Lansweeper

L'opération permettra à Lansweeper "d'étendre son marché, de renforcer ses partenariats et alliances et d'accélérer encore son innovation produit".

Lansweeper qui a son siège à Termonde en Flandre orientale a été fondée en 2004. Dovesco a mis la main sur la société en 2018. Depuis lors, Lansweeper a vu quadrupler son effectif et quintupler son chiffre d'affaires. Elle compte actuellement plus de 150 collaborateurs dans des bureaux à travers l'Europe et aux États-Unis.

L'entreprise propose des logiciels de gestion des actifs IT (IT asset management) qui aide les sociétés à mieux comprendre, gérer et protéger leurs équipements et réseaux IT. Elle affirme surveiller "actuellement quelque 100 millions d'appareils connectés pour plus de 25.000 clients dont Mercedes, FC Barcelona, Michelin, Sony, Carlsberg, Nestlé, IBM, Maersk et Samsung, ainsi que pour des administrations, des banques, des ONG et des universités".