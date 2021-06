Yari Verschaeren accepte sa non-sélection pour l’Euro: «Je suis déçu, mais je n’ai rien à redire sur ce groupe»

Absent de la liste des 26 joueurs de Roberto Martinez pour l’Euro 2020 malgré ses six sélections au compteur, Yari Verschaeren comprend et accepte le choix du sélectionneur des Diables rouges, après une saison notamment entachée par des blessures avec Anderlecht.

« Quand on voit qui a été sélectionné pour le championnat d’Europe, on ne peut que dire que c’est une sélection correcte. Les joueurs qui sont là l’ont mérité. Bien sûr, je suis déçu d’avoir manqué la sélection, car je l’espérais, mais je n’ai rien à dire sur ce groupe », a expliqué le jeune joueur de 19 ans, dans les colonnes d’Het Nieuwsblad.

« Ai-je eu des contacts avec Roberto Martinez après ma non-sélection ? Non. Ce n’était pas nécessaire non plus, car je comprends ses choix », a-t-il poursuivi.