Brussels Airport veut faire payer les avions polluants jusqu'à 20 fois plus cher (2)

En 2016, l'aéroport avait déjà décidé de faire payer trois fois plus cher les gros pollueurs (sur base des émissions de CO2 et des nuisances sonores). "Nous ne sommes pas autorisés à interdire un certain type d'avions, mais nous pouvons rendre cela si cher que ça pourra décourager les compagnies de venir avec des vieux appareils à Brussels Airport. Elles ont été prévenues il y a quelques années, et si le régulateur donne son accord, nous débuterons en 2023."

Arnaud Feist plaide également pour plus de liaisons ferroviaires vers et depuis Brussels Airport. "Nous avons besoin de plus de liaisons à grande vitesse", estime-t-il. "Nous n'en avons plus pour l'instant, et je trouve cela dommage. Il en faudra pour compenser la disparition des très courts vols. Les autres aéroports en disposent déjà." Arnaud Feist fait notamment référence aux trains à grande vitesse accessibles depuis les gares des aéroports d'Amsterdam, Paris ou de villes allemandes. Une liaison Thalys avec Paris existait auparavant, mais elle a été supprimée il y a quelques années par manque de rentabilité.